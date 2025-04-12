США и Иран планируют продолжить переговоры на следующей неделе

Неназванный член переговорной группы заявил агентству, что атмосфера на встрече была «позитивная». В ходе нее представители США и Ирана обменялись позициями по иранской ядерной программа, а также затронули вопрос снятие санкций против Ирана.
Делегацию Ирана возглавил министр иностранных дел Аббас Арагчи, от американской стороны в переговорах участвовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Анонсируя встречу, президент США Дональд Трамп пообещал прямые переговоры, но иранская сторона позднее уточнила, что делегации стран будут сидеть в отдельных кабинетах и общаться через оманских дипломатов.