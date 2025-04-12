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США и Иран планируют продолжить переговоры на следующей неделе

Делегации Ирана и США завершили непрямые переговоры в Омане. Они продлились более двух с половиной часов, передает иранское госагентство Tasnim. По его данным, стороны договорились, что переговоры продолжатся на следующей неделе, конкретные даты не приводятся.

Источник: РИА "Новости"

Неназванный член переговорной группы заявил агентству, что атмосфера на встрече была «позитивная». В ходе нее представители США и Ирана обменялись позициями по иранской ядерной программа, а также затронули вопрос снятие санкций против Ирана.

Делегацию Ирана возглавил министр иностранных дел Аббас Арагчи, от американской стороны в переговорах участвовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Анонсируя встречу, президент США Дональд Трамп пообещал прямые переговоры, но иранская сторона позднее уточнила, что делегации стран будут сидеть в отдельных кабинетах и общаться через оманских дипломатов.