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Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США

ТЕГЕРАН, 12 апр — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал атмосферу переговоров между Ираном и США в Омане конструктивной и спокойной, а также поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями.

Источник: Reuters

В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

«Я хотел бы поблагодарить главу МИД Омана за его усилия, которые способствовали проведению четырех обменов мнениями между иранской и американской делегациями. У нас было около двух с половиной часов непрямых бесед. Переговоры прошли в полностью уважительной, спокойной и конструктивной атмосфере», — сказал Аракчи, слова которого приводит иранское госагентство SNN.

В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.