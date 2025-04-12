Очевидцы рассказали, как пытался спастись сбитый истребитель F-16 ВСУ

«Павлу Иванову не повезло ни с местом рождения, ни с возрастом. Когда он решил связать свою судьбу с небом, его страна уже уверенно катилась под откос. Казалось бы, доверили “американца”. Не Космос, но тоже уровень. Но воздушного боя на “лендлизе” Павел не вывез. Собственно, это единственная перспектива для всех летчиков ВВС Украины. В отличие от их оппонентов из ВКС», — заключил Коц.