Трамп продлил на год действие санкций Байдена против России

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в связи с «вредоносной деятельностью» российских властей, следует из данных Федерального реестра страны. Это подразумевает продление блокировки российских активов и санкций, а также вторичных ограничений в отношении иностранных финансовых институтов, сотрудничающих с ВПК России.
Среди «вредоносной деятельности» перечисляются «подрыв проведения свободных выборов в США и у их союзников», киберпреступления, «поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства», притеснение диссидентов и журналистов, подрыв безопасности в стратегических для Вашингтона регионах и нарушение принципов международного права.
«Конкретная вредоносная деятельность правительства Российской Федерации продолжает представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США, — говорится в документе. — Я продлеваю на один год режим чрезвычайной ситуации в стране, объявленный в исполнительном указе 14024».
Соответствующий режим был введен его предшественником Джо Байденом 15 апреля 2021 года. Тогда в США перечисляли аналогичные угрозы, исходящие от России.
В конце февраля Трамп на год продлил действие антироссийских санкций, которые были введены в 2014, 2018 и 2022 годах из-за ситуации на Украине. После начала военной операции Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее ограничений, писал Bloomberg.
В Кремле отвергали подобные утверждения США. Там также обвиняли Вашингтон в ведении вредоносной деятельности в киберпространстве против России. Москва считает санкции незаконными и настаивает на их отмене. Президент Владимир Путин утверждал, что западные ограничения «не возымели должного эффекта», поскольку «Россия нужна миру».