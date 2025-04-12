Иран и США через неделю вновь встретятся для продолжения переговоров

В Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США — стороны обменялись мнениями через посредников. Они намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядреной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. Стороны настроены на сотрудничество. При этом Иран вряд ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу.
В Маскате, Оман, прошли непрямые переговоры между США и Ираном. Там обсуждали вопросы снятия санкций и ядерную проблему, выяснило агентство Tasnim.
«Иранская сторона заявила, что эти непрямые переговоры касаются исключительно ядерных вопросов. Иран неоднократно подчеркивал, что не примет угроз на этих переговорах и будет обсуждать ядерную проблему только на основе взаимовыгодных переговоров», — говорится в материале.
Однако во время встречи также обсуждали вопрос укрепления доверия в обмен на отмену санкций в отношении Ирана. Министр иностранных дел страны Сейед Аббас Аракчи уточнил, что беседа была конструктивной. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что у сторон состоялся очень позитивный и конструктивный разговор.
Переговоры в записках.
Во время встречи стороны не видели друг друга, они находились в отдельных комнатах, передавая свое мнение через министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди. Tasnim пишет, что провели четыре обмена сообщениями. При этом уже по завершении встречи главы делегаций в присутствии Аль-Бусаиди о чем-то общались лично.
Аракчи отметил, что американская сторона продемонстрировала, что хочет достичь соглашения. По словам дипломата, они «подошли вплотную к содержанию переговоров», а их взаимодействие прошло в дружественной атмосфере.
Источник агентства утверждает, что в ближайшее время американский президент Дональд Трамп сделает некое заявление, которое может не совпадать с позицией делегации США, для влияния на общественное мнение и ход переговоров.
Делегации договорились провести второй раунд 19 апреля в Омане.
Суть переговоров.
Трамп хочет заключить с Ираном соглашение, согласно которому страна не сможет получить ядерное оружие и не столкнется с перспективой нанесения по ее территории военных ударов. Встреча 12 апреля стала первым случаем взаимодействия США и Ирана с момента возвращения миллиардера на пост президента.
Уиткофф прибыл в Оман вечером 10 апреля сразу после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Иранская делегация прилетела утром на следующий день. ~Изначально планировалось, что переговоры будут прямыми, но по неизвестной причине стороны общались через оманских посредников~. Советник министра иностранных дел Ирана Мохаммад Хосейн Ранджбаран написал в социальной сети X, что именно республика настояла на таком типе встречи, «сохранив достоинство».
«Наша цель — достичь справедливого и уважительного соглашения на равных условиях. Если другая сторона также будет придерживаться аналогичного подхода, то это станет возможностью для первоначального взаимопонимания, которое откроет путь к переговорам», — сказал Аракчи перед переговорами, добавив, что Иран намерен определиться с четкими датами сделки. Он также отметил, что обе стороны не хотят впустую тратить время и проводить переговоры ради переговоров. Они намерены заключить соглашение в кратчайшие сроки.
В беседе с The Wall Street Journal Уиткофф обозначил, что «красная линия» для США — «превращение в оружие ядерного потенциала» Ирана. Стартовая позиция американской делегации начинается с демонтажа иранской ядерной программы, однако они могут найти и другие пути для достижения компромисса. По словам Уиткоффа, встреча 12 апреля нацелена на укрепление доверия. Американская сторона хотела обозначить иранской, почему им важно заключить сделку, они не планировали говорить о конкретных положениях.
«Что касается вопроса о готовности правительства Ирана пойти на ощутимые уступки в сфере обогащения урана [снизить уровень обогащения] в обмен на смягчение санкций, то должен сказать, что с тех пор, как президент США [Трамп в 2018 году] нарушил соглашение СВПД [выйдя из него], эти обсуждения уже не имеют никакого смысла», — пояснил в беседе с РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари.
Трамп же публично заявил, что желает Ирану процветания, но он не допустит появлением у страны ядерного оружия.
«Я хочу, чтобы Иран был волшебной, великой, счастливой страной. Но они не могут обладать ядерным оружием», — сказал Трамп журналистам пула Белого дома.