Иран и США через неделю вновь встретятся для продолжения переговоров

«Наша цель — достичь справедливого и уважительного соглашения на равных условиях. Если другая сторона также будет придерживаться аналогичного подхода, то это станет возможностью для первоначального взаимопонимания, которое откроет путь к переговорам», — сказал Аракчи перед переговорами, добавив, что Иран намерен определиться с четкими датами сделки. Он также отметил, что обе стороны не хотят впустую тратить время и проводить переговоры ради переговоров. Они намерены заключить соглашение в кратчайшие сроки.