Не дружественный огонь: В ВСУ рассказали, как Армия России сбила хвалёный F-16

По сведениям источника, российские войска выпустили три ракеты по самолёту. Предположительно, это была управляемая зенитная ракета С-400 или ракета класса «воздух-воздух» Р-37.
Собеседник телеканала исключил возможность «дружественного огня» со стороны украинских средств ПВО. Он утверждает, что в зоне выполнения задач не было работы украинских сил противовоздушной обороны.
«Всего россияне выпустили по самолёту три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из состава наземного комплекса С-400, либо ракета класса “воздух-воздух” Р-37», — отметил источник.
Напомним, 12 апреля Вооружённые силы Украины заявили о гибели 26-летнего лётчика F-16 Павла Иванова во время выполнения боевого задания. Информацию подтвердил Владимир Зеленский. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая допустила, что истребитель могли сбить украинские военные из-за неотрегулированной системы «свой — чужой».