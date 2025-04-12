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Мерц считает, что новое правительство ФРГ может приступить к работе 6 мая

Как отметил лидер ХДС, будет целых два месяца до летних каникул, чтобы очень быстро принять решение по нескольким вопросам, «чтобы люди почувствовали, что что-то действительно меняется».

Источник: AP 2024

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС), вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассчитывает, что правительство Германии под его руководством приступит к работе 6 мая.

«Ожидается, что новое правительство ФРГ приступит к работе 6 мая. Затем у нас будет целых два месяца до летних каникул, чтобы очень быстро принять решение по нескольким вопросам, чтобы люди почувствовали, что что-то действительно меняется», — сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt. В качестве примеров он привел улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций, отмену закона о цепочке поставок и сокращение бюрократии.

9 апреля лидеры ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласовали коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового правительства ФРГ. В СДПГ его должны одобрить члены партии, в ХДС — делегаты малого съезда, в ХСС — лишь правление. Христианско-социальный союз стал первой из трех участвующих партий, одобрившей соглашение. Предполагается, что делегаты малого съезда ХДС примут решение 28 апреля. СДПГ начнет голосование 15 апреля. Процесс продлится две недели и завершится 29 апреля.

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг. Блок ХДС/ХСС победил на них, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла «Альтернатива для Германии» с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% избирателей. Далее следуют «Зеленые» и Левая партия, за которых проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.