Мерц считает, что новое правительство ФРГ может приступить к работе 6 мая

«Ожидается, что новое правительство ФРГ приступит к работе 6 мая. Затем у нас будет целых два месяца до летних каникул, чтобы очень быстро принять решение по нескольким вопросам, чтобы люди почувствовали, что что-то действительно меняется», — сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt. В качестве примеров он привел улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций, отмену закона о цепочке поставок и сокращение бюрократии.