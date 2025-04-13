«Мальбрук в поход собрался»: Бенефис Вашингтона в цирке тарифов

Но одновременно с этим тихонечко (я бы даже сказал «тыхэнэчко», с характерным чубатым пригхэкиванием) в Таможенную службу США спускается документ с перечнем исключений. А там, в списке исключений: ноутбуки, телефоны, телевизоры, электроника, компоненты для солнечных батарей и куча всего другого. Больше половины всего высокомаржинального китайского экспорта в США. Больше половины! То есть вы построили стену, но потом сами (даже не сосед-перфораст, а сами!) взяли огромный перфоратор и наделали в ней дырок — на половину стены! Это уже не тарифная война, это цирк. С унылым сливающим рыжим клоуном во главе.