Трамп поставил рекордно высокую планку по депортации нелегалов из США

Газета подчёркивает, что этот показатель значительно превышает предыдущие. Во времена президентства Барака Обамы, занимавшего пост с 2009 по 2017 год, максимальное число депортаций достигало 400 тысяч в год. Аналитики, опрошенные The Washington Post, выражают сомнения в реалистичности поставленной задачи, указывая на недостаточное количество сотрудников правоохранительных органов и финансирования. Кроме того, мигранты имеют право обжаловать решение о депортации в суде.