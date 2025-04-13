А ранее Life.ru писал, что Киев поставил Евросоюз перед выбором: военное вмешательство или масштабная финансовая поддержка. Фактически, Украина предъявила ЕС жёсткий ультиматум. Украинский командир и политолог призвали ЕС к решительным действиям, по их словам, не все страны ЕС в достаточной степени осознают серьёзность текущей ситуации.