Будущий канцлер Германии назвал дату начала работу нового правительства

Ранее Фридрих Мерц заявил, что не рассматривает возможность встречи или телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным до тех пор, пока не будет уверен в перспективах конструктивного диалога. Он также отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО и ЕС не может быть решён до окончания текущего конфликта.