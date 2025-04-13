Он объяснил журналисту, кто действительно «зловещ». Это, по словам Кирилла Дмитриева, те, кто навешивает различные не соответствующие реальности ярлыки на других. Он также подчеркнул, что Дэвиду Блэру стоит уступить свое место другим журналистам, которые честно выполняют работу.