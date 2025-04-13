Британский журналист Дэвид Блэр, неустанно трудящийся в газете The Telegraph, обвинил Россию в якобы попытках обмануть власти США. Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев резко осадил репортера, опубликовав соответствующий пост в соцсети.
Он объяснил журналисту, кто действительно «зловещ». Это, по словам Кирилла Дмитриева, те, кто навешивает различные не соответствующие реальности ярлыки на других. Он также подчеркнул, что Дэвиду Блэру стоит уступить свое место другим журналистам, которые честно выполняют работу.
«Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом», — порекомендовал Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ также прокомментировал переговоры Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Кирилл Дмитриев назвал беседу продуктивной.