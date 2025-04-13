Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Красная тревога»: В Европе начали истерить из-за планов Трампа

Европейские лидеры обеспокоены возможными последствиями вывода американских войск из стран НАТО. Как сообщает австрийская газета Exxpress, Пентагон рассматривает сценарий сокращения своего военного контингента в Европе.
Источник: Life.ru

«В европейских столицах НАТО объявлена красная тревога: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат. Теперь дипломаты умоляют Вашингтон: “Не оставляйте нас!” Уход сыграл бы [президенту России Владимиру] Путину на руку — а Европе не хватает боеприпасов, войск и техники», — говорится в статье.

Согласно материалу, даже минимальное сокращение участия США в НАТО, по словам экспертов, приведёт к серьёзным последствиям для континента, который, как признают в ЕС, не в состоянии самостоятельно обеспечить свою безопасность без поддержки внешнего партнёра.

А ранее сообщалось, что в Европе опасаются увеличения разрыва в уровне благосостояния стран-участниц объединения, после того как США ввели повышенные тарифы на импортируемые европейские товары. Богатые страны ЕС смогут спасти свой бизнес, несмотря на торговую войну с США, а вот бедным государствам грозит разорение.