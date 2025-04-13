«Красная тревога»: В Европе начали истерить из-за планов Трампа

«В европейских столицах НАТО объявлена красная тревога: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат. Теперь дипломаты умоляют Вашингтон: “Не оставляйте нас!” Уход сыграл бы [президенту России Владимиру] Путину на руку — а Европе не хватает боеприпасов, войск и техники», — говорится в статье.
Согласно материалу, даже минимальное сокращение участия США в НАТО, по словам экспертов, приведёт к серьёзным последствиям для континента, который, как признают в ЕС, не в состоянии самостоятельно обеспечить свою безопасность без поддержки внешнего партнёра.
А ранее сообщалось, что в Европе опасаются увеличения разрыва в уровне благосостояния стран-участниц объединения, после того как США ввели повышенные тарифы на импортируемые европейские товары. Богатые страны ЕС смогут спасти свой бизнес, несмотря на торговую войну с США, а вот бедным государствам грозит разорение.