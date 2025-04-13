Трамп ищет виновных среди подчинённых из-за того, что тарифная война пошла не по плану

По информации издания, рост цен в США демонстрирует, что тарифная война идёт не по плану. Это вызвало недовольство Трампа работой его советников. Речь идёт о консультанте по торговле Питере Наварро и министре торговли Говарде Лютнике. Их влияние может ослабнуть.