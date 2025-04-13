«Украинские и итальянские активисты проанализировали более 60 учебников по географии, изданных в 2010—2024 годах. С 2022 года во многих изданиях Крым уже обозначен как часть РФ», — подчеркнула она.
Кроме того, активистка обратила внимание на то, что в некоторых учебных пособиях события на Донбассе описаны как внутренний конфликт между русскоязычными и украиноязычными гражданами. Это искажает действительность, по мнению активистки.
А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, и в Вашингтоне это понимают. По его словам, Киеву придётся с этим смириться.