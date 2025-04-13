Симоньян заявила, что Украину ждет разделение территории по примеру Польши

Накануне Симоньян высказалась об отношениях американского президента Дональда Трампа к Украине. По ее словам, он бы хотел завершить конфликт, но на саму Украину — ему плевать. Она также подчеркнула, что Трамп не хочет помогать оружием и «отдуваться в НАТО».