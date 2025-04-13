Территорию Украины ждет такая же судьба, как и территорию Польши. Подобное мнение выразила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.
«Украину не ждет никакая судьба. Судьба ждет территории, которые раньше были Украиной. Как мне кажется. Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша», — сказала главред.
Она подчеркнула, что РФ вернет исконно русские земли — территории, населенные людьми нашей культуры, разделяющими нашу историю и говорящими на нашем языке. Эти регионы добровольно стремятся к воссоединению с Россией.
Накануне Симоньян высказалась об отношениях американского президента Дональда Трампа к Украине. По ее словам, он бы хотел завершить конфликт, но на саму Украину — ему плевать. Она также подчеркнула, что Трамп не хочет помогать оружием и «отдуваться в НАТО».