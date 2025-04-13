Маргарита Симоньян назвала трех союзников России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что никто не может серьезно утверждать, что Россия «с кем-то о чем-то» ведет переговоры. Она считает, что у Москвы не так много надежных союзников. Маргарита Симоньян в эфире телеканала ТВЦ назвала трех из них.