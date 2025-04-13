Маргарита Симоньян назвала трех союзников России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что никто не может серьезно утверждать, что Россия «с кем-то о чем-то» ведет переговоры. Она считает, что у Москвы не так много надежных союзников. Маргарита Симоньян в эфире телеканала ТВЦ назвала трех из них.
По словам главного редактора RT, союзниками России можно назвать только армию и флот. Она также добавила к этому списку еще один неотъемлемый элемент — Telegram-канал зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Все названные союзники России, уточнила редактор, действуют под началом главы государства Владимира Путина.
«Есть армия и флот. И Telegram-канал Дмитрия Медведева… Вот наши союзники. Мне этот подход нравится, я его разделяю», — заявила Маргарита Симоньян.
Она также отреагировала на новые санкции Украины против RT. Маргарита Симоньян посмеялась над решением Киева и передала благодарность нелегитимным властям Украины.