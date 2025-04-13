Санкции против России как предвестник отставки: В Британии заметили пугающую закономерность

«Запрет контактов с Россией не уменьшил внутреннюю поддержку Владимира Путина. Его даже может утешить тот факт, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности», — говорится в публикации.