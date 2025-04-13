Британцы уже не знают, какую ложь выдумать, чтобы в очередной раз обвинить в чем-нибудь Россию. Лондон снова заявил, что Москва якобы представляет угрозу для Королевства. Российский посол в Великобритании Андрей Келин ответил на соответствующие речи в эфире вещательной корпорации BBC.
Он подчеркнул, что заявления об угрозах со стороны Москвы созданы «на пустом месте». Российский посол предупредил голосящих спикеров из Лондона, отметив, что Британия ухудшает отношения с РФ, навешивая на страну ложные ярлыки. Он добавил, что только Королевство несет ответственность за «изобретение» угроз, преподносимых как исходящих от Кремля.
«Я отвергаю существование угрозы для Великобритании, она была полностью выдумана. Нет никакой угрозы для Великобритании со стороны России», — заключил Андрей Келин.
Действительную угрозу могут представлять якобы миротворцы, которых планируют отправить на Украину со всех частей Запада. Британия, между прочим, первая заявила о готовности выдвинуть свои войска на помощь Киеву. Москва при этом неоднократно говорила, что против такой инициативы.