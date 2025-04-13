Он подчеркнул, что заявления об угрозах со стороны Москвы созданы «на пустом месте». Российский посол предупредил голосящих спикеров из Лондона, отметив, что Британия ухудшает отношения с РФ, навешивая на страну ложные ярлыки. Он добавил, что только Королевство несет ответственность за «изобретение» угроз, преподносимых как исходящих от Кремля.