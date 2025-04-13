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Мерц заявил, что не стоит недооценивать выносливость РФ в украинском конфликте

Мерц заявил, что украинский конфликт не закончится сам собой.

Источник: Комсомольская правда

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался на предмет окончания украинского конфликта. Он призвал не ждать слабости от Москвы. Выносливость России не следует недооценивать, заявил Фридрих Мерц в беседе с газетой Handelsblatt.

Он подчеркнул, что Москва не будет испытывать трудности из-за экономических проблем или внутренних процессов. Именно на это рассчитывают западные лидеры, вводя бесчисленное множество санкций. Будущий канцлер добавил, что президент России Владимир Путин не утратил внутреннюю поддержку.

«Мало надежды на то, что конфликт когда-то закончится сам собой, потому что страна будет обескровлена, или будут политические реакции», — отметил Фридрих Мерц.

Политик порассуждал и о будущем Украины. Он заявил, что страна не войдет в состав НАТО или ЕС. Пока в стране существует конфликт, ни о каком членстве в альянсах речи не идет.