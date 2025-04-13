«Мало надежды»: Мерц сделал признание о России

В этом отношении мало надежды на то, что «война в какой-то момент разрешится сама собой, поскольку страна (Россия — Прим. ред.) окажется обескровлена или возникнет политическая реакция против режима», сказал он.
Мерц также призвал перестать недооценивать русский народ, который «был невероятно терпеливым на протяжении всей своей истории».
Ранее политик заявил в интервью газете Handelsblatt, что пока не задумывается над возможностью переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также не может «категорически исключить» участие Германии в так называемых миротворческих силах на Украине. При этом он выступил против принятия Украины в НАТО до завершения конфликта.