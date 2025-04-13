«Мало надежды»: Мерц сделал признание о России

Ранее политик заявил в интервью газете Handelsblatt, что пока не задумывается над возможностью переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также не может «категорически исключить» участие Германии в так называемых миротворческих силах на Украине. При этом он выступил против принятия Украины в НАТО до завершения конфликта.