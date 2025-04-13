Симоньян заявила, что Украину ждёт разделение по примеру Польши

Напомним, в середине марта министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Украина может превратиться в буферную зону между РФ и странами Евросоюза. При этом он предупредил, что если мировые игроки, в особенности Москва и Вашингтон, не договорятся по поводу допустимых действий в зоне украинского конфликта, то страна станет не буферной территорией, а зоной нового столкновения.