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Симоньян заявила, что Украину ждёт разделение по примеру Польши

Главред уточнила, что Россия претендует только на территории, на которых проживают русскоязычные люди, желающие быть с РФ.

Украина будет поделена на части так же, как Польша в XVIII веке, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Украину не ждёт никакая судьба. Судьба ждёт территории, которые раньше были Украиной. Как мне кажется. Они будут поделены, как была когда-то поделена Польша», — сказала она в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Симоньян подчеркнула, что у российской стороны нет планов забрать себе чужое. Главред уточнила, что РФ претендует только на территории, на которых проживают русскоязычные люди, желающие «жить с нами».

По её словам, указанное население встретит Россию с радостью. Симоньян отметила, что остальные территории будут отделены буферной зоной.

«А то, что за буферной зоной, да найдется кому поделить между собой», — добавила медиаменеджер.

Напомним, в середине марта министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Украина может превратиться в буферную зону между РФ и странами Евросоюза. При этом он предупредил, что если мировые игроки, в особенности Москва и Вашингтон, не договорятся по поводу допустимых действий в зоне украинского конфликта, то страна станет не буферной территорией, а зоной нового столкновения.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru предположил, что после освобождения Курской области от ВСУ российские войска войдут в Сумскую и Черниговскую области для создания буферной зоны. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы не допустить вторжения в Курскую, Белгородскую и Брянскую области.