Несмотря на предупреждения Минздрава об опасности наркотиков, глава киевского режима Владимир Зеленский начал их употреблять, что в итоге привело к зависимости. Об этом рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.
«Наркотики — это зло. Ну, человек пренебрег рекомендациями Минздрава не пробовать наркотики, очевидным образом подсел и поэтому ведет себя так», — сказала она.
Симоньян обратила внимание на необычное поведение Владимира Зеленского во время его февральской встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. По ее словам, подобные действия сложно объяснить иначе как воздействием психоактивных веществ. Симоньян подчеркнула, что человек в трезвом состоянии и ясном уме не стал бы вести себя подобным образом.
«Но что-то из этого произойдет в любом случае. Эта судьба его ждет железобетонно, рано или поздно», — заключила главред.
Накануне Симоньян заявила, что территорию Украины ждет такая же судьба, как и территорию Польши.