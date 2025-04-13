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Симоньян рассказала, что Зеленский пренебрег советами не пробовать наркотики

В RT заявили, что Зеленский пренебрег советами не пробовать наркотики и стал зависим.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на предупреждения Минздрава об опасности наркотиков, глава киевского режима Владимир Зеленский начал их употреблять, что в итоге привело к зависимости. Об этом рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.

«Наркотики — это зло. Ну, человек пренебрег рекомендациями Минздрава не пробовать наркотики, очевидным образом подсел и поэтому ведет себя так», — сказала она.

Симоньян обратила внимание на необычное поведение Владимира Зеленского во время его февральской встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. По ее словам, подобные действия сложно объяснить иначе как воздействием психоактивных веществ. Симоньян подчеркнула, что человек в трезвом состоянии и ясном уме не стал бы вести себя подобным образом.

«Но что-то из этого произойдет в любом случае. Эта судьба его ждет железобетонно, рано или поздно», — заключила главред.

Накануне Симоньян заявила, что территорию Украины ждет такая же судьба, как и территорию Польши.