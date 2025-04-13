Симоньян обратила внимание на необычное поведение Владимира Зеленского во время его февральской встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. По ее словам, подобные действия сложно объяснить иначе как воздействием психоактивных веществ. Симоньян подчеркнула, что человек в трезвом состоянии и ясном уме не стал бы вести себя подобным образом.