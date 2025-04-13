Стало известно, где Украина берёт снаряды для советских пушек Д-44 40-х годов

85-мм дивизионная пушка Д-44 — советское артиллерийское орудие. Разработана в КБ завода № 9 («Уралмаш») под руководством главного конструктора Фёдора Петрова, во второй половине 1944 года после ряда доработок прошла госиспытания. Была принята на вооружение в 1946 году. С 1946 по 1954 год на «Уралмаше» было изготовлено 10 918 орудий.