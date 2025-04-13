Иран назвал условия ограничения своей ядерной программы

В 2019 году Иран объявил, что приостанавливает свои обязательства. МАГАЭ сообщало в 2023-м, что Тегеран в 18 раз превзошел согласованные лимиты. Специалисты агентства обнаружили на заводе в Фордо частицы урана, обогащенные до 83,7%, что близко к оружейному. Тогда же Иран отозвал аккредитацию у нескольких экспертов, которые проверяли его ядерные объекты.