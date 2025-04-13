Иран назвал условия ограничения своей ядерной программы

Иран во время непрямых переговоров с США в Омане добивался смягчения санкций Вашингтона в отмен на ограничение своей ядерной программы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.
В рамках нового соглашения иранские чиновники требуют, чтобы Вашингтон отменил парализовавшие экономику ограничения, связанные с атомным сектором Ирана, пишет издание. Тегеран хочет получить доступ к миллиардам долларов, замороженным за рубежом, а также настаивает, чтобы США прекратили давление на китайских покупателей нефти.
Взамен Иран был бы готов вернуться к показателям обогащения урана, предусмотренным Венским ядерным соглашением 2015 года, сообщили газете иранские и европейские чиновники.
По данным The New York Times, на переговорах спецпосланник президента США Стив Уиткофф не требовал от Ирана полностью отказаться от обогащения урана, а вместо этого предложил, чтобы страна не использовала имеющийся у нее материал как оружие.
В свой первый срок на посту президента Трамп вывел США из соглашения 2015 года, которое накладывало на ядерную программу Ирана строгие ограничения в обмен на смягчение санкций. Согласно сделке, Тегеран обязался минимум до 2030 года не обогащать уран выше 3,67%, а также сократить за 15 лет объемы обогащенного урана на 98% — до 300 кг.
В 2019 году Иран объявил, что приостанавливает свои обязательства. МАГАЭ сообщало в 2023-м, что Тегеран в 18 раз превзошел согласованные лимиты. Специалисты агентства обнаружили на заводе в Фордо частицы урана, обогащенные до 83,7%, что близко к оружейному. Тогда же Иран отозвал аккредитацию у нескольких экспертов, которые проверяли его ядерные объекты.
В начале марта Трамп потребовал от Тегерана в течение двух месяцев подписать новое ядерное соглашение, писал Axios. Республиканец пригрозил Ирану «очень плохими вещами», бомбардировками и вторичными пошлинами. В ответ иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов только к диалогу на равных, и согласился на переговоры через посредников, а не прямые обсуждения.
Bloomberg писал в марте, что США просили Россию стать посредником на переговорах с Тегераном по ядерной программе. Как заявили в Кремле, позиция Москвы заключается в том, что «проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами».