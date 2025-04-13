Австрийцы возмутились миллионными тратами на Украину при рекордной дыре в бюджете

Недавний опрос общественного мнения показал, что ситуация на Украине беспокоит около 66% австрийцев. Вместе с тем 25% считают, что конфликт спровоцировало расширение НАТО на восток. А более половины граждан не думают, что Россия представляет угрозы для Австрии.