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Австрийцы возмутились миллионными тратами на Украину при рекордной дыре в бюджете

Жители Австрии недовольны расходами властей страны на Украины. Об этом заявил посол России в европейской стране Дмитрий Любинский.

Источник: Life.ru

«Подобные решения не находят ни поддержки, ни понимания у населения. Австрийские семьи ежедневно сталкиваются с последствиями бюджетных проблем», — приводит его слова газета «Известия».

Глава российской дипмиссии отметил, что с 2022 года Вена отправила Киеву порядка 300 миллионов евро в качестве финансовой помощи. При этом фиксируется рекордный дефицит государственного бюджета, он уже превысил 12 миллиардов евро.

Недавний опрос общественного мнения показал, что ситуация на Украине беспокоит около 66% австрийцев. Вместе с тем 25% считают, что конфликт спровоцировало расширение НАТО на восток. А более половины граждан не думают, что Россия представляет угрозы для Австрии.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сравнила президентство Владимира Зеленского со сценарием сериала «Слуга народа». По её словам, бывший комик может устроить погром в парламенте, как это было в финале шоу.