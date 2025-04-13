Глава РФПИ Дмитриев: сотрудничество США и РФ в космической сфере восторжествует

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев выразил уверенность в том, что сотрудничество между США и Россией в космической отрасли в итоге возобладает, несмотря на существующие разногласия. Об этом Дмитриев написал в социальной сети X.