Трамп продлил на год действие санкций Байдена против России

Исполнительный указ № 14024 был подписан Джо Байденом 15 апреля 2021 года. В нем содержалась правовая база для санкций против России в ответ на действия, которые в Вашингтоне сочли угрозой — от вмешательства в избирательные процессы до киберактивности и применения коррупционных схем за рубежом.