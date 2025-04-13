Симоньян причислила Telegram-канал Дмитрия Медведева к союзникам России

Союзниками России можно назвать её армию, флот и Telegram-канал заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Так она прокомментировала тему, касающуюся контактов РФ и США. По словам главреда, нельзя всерьез рассуждать о том, что у России имеются какие-либо договоренности в рамках этого диалога.
«Есть армия и флот. И Telegram-канал Дмитрия Медведева. И все это под началом (российского президента — прим. ред.) Владимира Владимировича Путина. Вот наши союзники. Мне этот подход нравится, я его разделяю», — сказала медиаменеджер в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.
Симоньян выразила мнение, что в современном мире любые договоренности и заключённые соглашения представляют собой «декоративный атрибут».
«Как вообще можно в этой системе всерьез относиться к каким бы то ни было договоренностям, если лидер меняется каждые четыре года и запросто может отменять предыдущие договоренности? Это же смешно», — подчеркнула она.
Напомним, 10 апреля в Стамбуле состоялись российско-американские консультации. В МИД России сообщили, что в рамках встречи стороны обменялись нотами, закрепляющими договоренности о взаимной помощи в обеспечении бесперебойного банковского и финансового обслуживания посольств РФ и США.
12 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Анталийской дипломатической конференции рассказал, что Москва и Вашингтон обсуждают вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Он уточнил, что, в частности, речь идёт о проблемах с выдачей виз дипломатам.