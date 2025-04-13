К территории России должны присоединиться только те земли, где «нам рады». Остальное станет буферной зоной или достанется кому-то еще. Так высказалась в эфире телеканала ТВЦ главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Она предположила, что бывшие территории Украины, вероятно, могут быть поделены так же, как когда-то случилось с польскими землями. Маргарита Симоньян подчеркнула, что России чужого не нужно. Москве стоит забрать только те земли, жители которых любят русских. А те, кто россиянам «не рады», могут расположиться в центральной части Украины, где разместят буферную зону.
Оставшиеся территории будут поделены между другими желающими получить свой кусок, уточнила Маргарита Симоньян. Она добавила, что такие обязательно найдутся, земли кому-то достанутся «так или иначе».
«Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории. Те земли, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами», — подытожила Маргарита Симоньян.
Она порассуждала и о судьбе главаря киевского режима Владимира Зеленского. Главный редактор RT напомнила, что наркотики — зло. Однако Зеленскому всё равно, он пренебрегает рекомендациями Министерства здравоохранения. Маргарита Симоньян отметила, что бывший комик ведет себя странно, потому что подсел на психотропные вещества и не может остановиться. Она привела пример неадекватных реакций Зеленского. Так, на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне нелегитимный украинский лидер вел себя странно. Такое поведение можно объяснить только действием на организм психотропных веществ. В трезвом состоянии, уточнила Маргарита Симоньян, человек не стал бы реагировать подобно Зеленскому.
Главный редактор RT также обратилась и к союзникам России. Она заявила, что никто не может в серьез говорить, что Москва «с кем-то о чем-то» ведет переговоры. У России, по мнению Маргариты Симоньян, всего три главных союзника. Москва может доверять лишь армии, флоту и, неожиданно, Telegram-каналу зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева.