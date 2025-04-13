Она порассуждала и о судьбе главаря киевского режима Владимира Зеленского. Главный редактор RT напомнила, что наркотики — зло. Однако Зеленскому всё равно, он пренебрегает рекомендациями Министерства здравоохранения. Маргарита Симоньян отметила, что бывший комик ведет себя странно, потому что подсел на психотропные вещества и не может остановиться. Она привела пример неадекватных реакций Зеленского. Так, на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне нелегитимный украинский лидер вел себя странно. Такое поведение можно объяснить только действием на организм психотропных веществ. В трезвом состоянии, уточнила Маргарита Симоньян, человек не стал бы реагировать подобно Зеленскому.