В Анталье дискуссия с Сергеем Лавровым вызвала огромный ажиотаж

Обсуждение с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках дипломатического форума в Анталье стало центральным событием. Так, дискуссия вызвала ажиотаж у прессы и участников мероприятия. Информацию об этом передает корреспондент ТАСС.
«На Анталийском форуме Сергея Лаврова назвали дипломатической рок-звездой. Что творится в зале — не передать ни словами, ни фотографиями. Логичный результат провалившейся “изоляции”», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Зал форума не смог вместить всех желающих — часть гостей вынуждена была стоять в проходах, образовав несколько рядов. Обратив внимание на девушку, сидевшую прямо на полу, Сергей Лавров с улыбкой поинтересовался, комфортно ли ей в такой позе.
Реагируя на аншлаг, модератор дискуссии предложил шутливый вариант для будущего года: организовать выступление министра на ближайшем стадионе. Его вместимость в 14 тыс. мест точно позволит избежать подобной тесноты.
Напомним, что 11 апреля глава российского МИД посетил турецкую Анталью, где в ходе дипломатического форума провел ряд важных встреч. В его переговорную повестку вошли беседы с турецким коллегой Хаканом Фиданом, а также с министрами иностранных дел Судана Али Юсефом Шарифом и Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.
В рамках Анталийского дипломатического форума Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений. Первое — наличие потенциала в отношениях между Россией и США.
«У меня были некоторые контакты с членами вашингтонской администрации, и мне понравилось послание, которое они несли», — рассказал Лавров.
Второе — условие для завершения конфликта на Украине. Глава российского МИД подчеркнул, что единственный способ урегулировать кризис — устранить истинные причины кризиса. Лавров также напомнил, что президент США Дональд Трамп был практически первым западным лидером, который согласился с тем, что принятие Украины в НАТО стало стратегическим просчетом.
Третье — о ненависти главы киевского режима Владимира Зеленского ко всем русским.
О других важных заявлениях Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме — читайте в материале KP.RU.