В Анталье дискуссия с Сергеем Лавровым вызвала огромный ажиотаж

Зал форума не смог вместить всех желающих — часть гостей вынуждена была стоять в проходах, образовав несколько рядов. Обратив внимание на девушку, сидевшую прямо на полу, Сергей Лавров с улыбкой поинтересовался, комфортно ли ей в такой позе.