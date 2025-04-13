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«Очень скоро вы узнаете»: Трамп анонсировал «хорошие новости» по Украине

Переговоры по украинскому урегулированию идут хорошо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«Посмотрим, что будет, но я думаю, что всё идёт хорошо», — сказал он в общении с журналистами пресс-пула Белого дома.

Также хозяин Овального кабинета анонсировал новости по данной теме фразой «очень скоро вы скоро». Кроме того, он отметил, что есть «момент, когда вам нужно либо доказать делом, либо заткнуться». Республиканец не пояснил, что имеет в виду.

Напомним, ранее Россию посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В Санкт-Петербурге с ним встретился президент России Владимир Путин. Беседа шла 4,5 часа, и завершилась около 23:00. После этого Уиткофф улетел в Оман.