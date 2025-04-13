«Очень скоро вы узнаете»: Трамп анонсировал «хорошие новости» по Украине

Также хозяин Овального кабинета анонсировал новости по данной теме фразой «очень скоро вы скоро». Кроме того, он отметил, что есть «момент, когда вам нужно либо доказать делом, либо заткнуться». Республиканец не пояснил, что имеет в виду.