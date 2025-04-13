Европейская страна предложила использовать активы России для укрепления обороны ЕС

По мнению чиновника, ЕС должен разработать механизм, который обеспечит временное использование средств, замороженных в рамках санкций против России. Эти средства, по его мнению, могли бы быть направлены на помощь восточноевропейским государствам, которые находятся в «особой уязвимости» из-за конфликта.
«Мадрид заявил, что часть замороженных активов Центрального банка России в Европе на сумму 200 миллиардов евро (227 миллиардов долларов) может быть использована для финансирования военных проектов в интересах Украины», — говорится в статье.
Агентство отмечает, что европейские министры финансов активно ищут новые способы финансирования обороны, поскольку бюджетных средств на нужды безопасности не хватает. В странах, расположенных на восточной границе ЕС, ситуация с финансированием особенно сложная.
«Европейская комиссия — исполнительный орган ЕС — рассматривает варианты дальнейшего использования активов для поддержки Киева на фоне обеспокоенности Европы по поводу помощи США», — отмечено в материале.
Ранее стало известно, что ряд стран ЕС категорически против передачи Киеву активов РФ. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она отказалась перечислить противников использования активов РФ, но заметила, что их «нетрудно выяснить» просто изучив публикации СМИ.