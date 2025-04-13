Европейская страна предложила использовать активы России для укрепления обороны ЕС

По мнению чиновника, ЕС должен разработать механизм, который обеспечит временное использование средств, замороженных в рамках санкций против России. Эти средства, по его мнению, могли бы быть направлены на помощь восточноевропейским государствам, которые находятся в «особой уязвимости» из-за конфликта.