Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ульянов сравнил Рютте с желтой прессой после выпадов в сторону России

Заявления генсека НАТО Марка Рютте напоминают дезинформацию, распространенную желтой прессой. С таким комментарием выступил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отвечая на слова главы альянса о якобы существующих планах России разместить ядерное оружие в космосе.

Генерал секретарь заявил о намерения россии о размещении оружия в космосе.

Заявления генсека НАТО Марка Рютте напоминают дезинформацию, распространенную желтой прессой. С таким комментарием выступил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отвечая на слова главы альянса о якобы существующих планах России разместить ядерное оружие в космосе.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРютте заподозрил Россию в планах разместить ядерное оружие в космосе.

«Дистанция между генеральным секретарем НАТО и журналистами желтой прессы все больше сокращается», — сказал Ульянов. Свое сообщение он написал в соцсети Х.

Марк Рютте 12 апреля выразил мнение, что Россия якобы рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе, что может привести к уничтожению сотен спутников. В интервью газете Welt am Sonntag он также отметил, что такое применение ядерного оружия против спутников западных стран может иметь серьезные последствия для мира.