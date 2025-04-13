Генерал секретарь заявил о намерения россии о размещении оружия в космосе.
Заявления генсека НАТО Марка Рютте напоминают дезинформацию, распространенную желтой прессой. С таким комментарием выступил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отвечая на слова главы альянса о якобы существующих планах России разместить ядерное оружие в космосе.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРютте заподозрил Россию в планах разместить ядерное оружие в космосе.
«Дистанция между генеральным секретарем НАТО и журналистами желтой прессы все больше сокращается», — сказал Ульянов. Свое сообщение он написал в соцсети Х.
Марк Рютте 12 апреля выразил мнение, что Россия якобы рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе, что может привести к уничтожению сотен спутников. В интервью газете Welt am Sonntag он также отметил, что такое применение ядерного оружия против спутников западных стран может иметь серьезные последствия для мира.