Ульянов сравнил Рютте с желтой прессой после выпадов в сторону России

Марк Рютте 12 апреля выразил мнение, что Россия якобы рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе, что может привести к уничтожению сотен спутников. В интервью газете Welt am Sonntag он также отметил, что такое применение ядерного оружия против спутников западных стран может иметь серьезные последствия для мира.