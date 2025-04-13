Большинство западных лидеров, которые в 2022 году ввели антироссийские санкции, уже покинули свои посты, написала британская газета The Guardian.
«Ограничение контактов с Россией не привело к снижению уровня поддержки (президента РФ — прим. ред.) Владимира Путина внутри страны. Его даже может утешить то обстоятельство, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности», — отметили авторы публикации.
Кроме того, в статье говорится, что давление со стороны Запада не повлияло на проведение Россией специальной военной операции на Украине. При этом журналисты отнесли экономические санкции, с которыми столкнулась РФ, к числу «самых суровых и контрпродуктивных».
Авторы публикации признали, что этими ограничениями западные страны навредили сами себе, спровоцировав рост стоимости энергоносителей. По их мнению, этот урон можно поставить в один ряд с воздействием, которое оказывают на Запад импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, 12 апреля стало известно, что глава Белого дома подписал указ о продлении сроком на один год пакета санкционных ограничений против РФ, который был введен бывшим американским лидером Джо Байденом. Речь идёт о документе от 15 апреля 2021 года. Этот указ США расширяли и продлевали несколько раз.
Ранее также сообщалось, что американский политолог Марк Слебода заявил, что российская экономика прекрасно справилась с санкциями и внешним давлением.