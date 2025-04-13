Guardian увидела связь в отставках западных лидеров и санкциях против РФ

«Ограничение контактов с Россией не привело к снижению уровня поддержки (президента РФ — прим. ред.) Владимира Путина внутри страны. Его даже может утешить то обстоятельство, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности», — отметили авторы публикации.