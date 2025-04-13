На Южном Урале почти 15 тысяч семей получили цифровой сертификат на маткапитал

Жителей Челябинской области избавили от необходимости подачи заявлений. Услуга предоставляется автоматически на основании данных из реестра ЗАГС, что упрощает процесс для родителей новорожденных.
Про ключевые изменения и условия рассказали в региональном отделении СФР. Во-первых, с 1 марта маткапитал разрешено направлять на строительство жилья с использованием эскроу-счетов. Средства переводятся подрядчику только после выполнения работ, а в случае расторжения договора возвращаются в СФР для дальнейшего распоряжения семьей.
Во-вторых, сертификаты оформляются проактивно в течение пяти лет. Данные о рождении ребенка поступают в СФР из ЗАГС, после чего документ направляется в личный кабинет родителя на портале «Госуслуги». Для усыновителей сохраняется заявительный порядок.
В-третьих, цифровой сертификат равен бумажному аналогу. Его можно сохранить или распечатать. Сумма маткапитала ежегодно индексируется. Актуальный размер и остаток средств доступны в электронной выписке на «Госуслугах».
Средства разрешено тратить на: улучшение жилищных условий (включая новое строительство); образование детей; накопительную пенсию родителя; социальную адаптацию детей с инвалидностью; ежемесячную выплату (15825 рублей на ребенка). При остатке менее 10000 рублей семья вправе получить сумму единовременно.
Заявления на распоряжение маткапиталом подаются через «Госуслуги». Рассмотрение занимает до 10 рабочих дней (до 20 дней при межведомственных запросах).
«Проактивное оформление экономит время семей. Если сертификат не пришел сразу после получения свидетельства о рождении, стоит подождать несколько дней — данные обрабатываются автоматически», — пояснил и.о. управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.