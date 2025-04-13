На Южном Урале почти 15 тысяч семей получили цифровой сертификат на маткапитал

Про ключевые изменения и условия рассказали в региональном отделении СФР. Во-первых, с 1 марта маткапитал разрешено направлять на строительство жилья с использованием эскроу-счетов. Средства переводятся подрядчику только после выполнения работ, а в случае расторжения договора возвращаются в СФР для дальнейшего распоряжения семьей.