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«Невероятно терпеливый народ»: Будущий канцлер ФРГ предостерёг Запад от недооценки русских

Вероятный будущий канцлер Германии выразил мнение в интервью изданию Handelsblatt, что Германия не должна недооценивать способность России к сопротивлению в условиях войны. Не стоит ожидать быстрого завершения конфликта, исходя из иллюзии, что с течением времени конфликт прекратится сам по себе.

Источник: Life.ru

По словам Мерца, не существует реальных оснований для предположений, что война может закончиться из-за ослабления России или внутреннего политического давления на её руководство. Ситуация требует более внимательного подхода и понимания реальной мощи российского государства. Особое внимание он уделил стойкости русского народа, который «был невероятно терпеливым на протяжении всей своей истории».

А ранее Фридрих Мерц прокомментировал возможность личной встречи или телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он пока не задумывается над возможностью переговоров с российским лидером.