По словам Мерца, не существует реальных оснований для предположений, что война может закончиться из-за ослабления России или внутреннего политического давления на её руководство. Ситуация требует более внимательного подхода и понимания реальной мощи российского государства. Особое внимание он уделил стойкости русского народа, который «был невероятно терпеливым на протяжении всей своей истории».