Непризнанная страна предложила Трампу помощь в противостоянии Китаю

С 1884 по 1960 год существовал Британский Сомалиленд. Эта территория занимает стратегически важное положение, позволяя контролировать проход из Красного моря в Индийский океан. На фоне волны деколонизации в Африке в 1960-х она объявила о своей независимости, что поддержали в Лондоне. Однако спустя несколько месяцев Сомалиленд вошел в состав большого Сомали, куда также входят бывшие колонии Италии на Африканском Роге. В 1988 году в стране началась гражданская война, из-за которой государство фактически распалось на несколько самоуправляемых территорий, включая Сомалиленд.