Непризнанная страна предложила Трампу помощь в противостоянии Китаю

Власти непризнанного Сомалиленда в северной части Африканского Рога хотят заключить соглашение с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого получат признание суверенитета со стороны Вашингтона, сообщает The New York Times (сейчас Сомалиленд признается международным сообществом частью Сомали). В обмен они предложат Соединенным Штатам арендовать порт в городе Бербера на Красном море и взлетно-посадочную полосу.
В марте с аналогичным предложением к Трампу обратились власти Сомали. В Сомалиленде этот шаг расценили как «отчаянный», заявив, что у Могадишо нет полномочий передавать в аренду объекты, которые они не контролируют.
С 1884 по 1960 год существовал Британский Сомалиленд. Эта территория занимает стратегически важное положение, позволяя контролировать проход из Красного моря в Индийский океан. На фоне волны деколонизации в Африке в 1960-х она объявила о своей независимости, что поддержали в Лондоне. Однако спустя несколько месяцев Сомалиленд вошел в состав большого Сомали, куда также входят бывшие колонии Италии на Африканском Роге. В 1988 году в стране началась гражданская война, из-за которой государство фактически распалось на несколько самоуправляемых территорий, включая Сомалиленд.
Некоторые жители Сомалиленда считают передачу порта и ВПП под временный контроль США ключом к достижению международного признания. По их мнению, поддержка от «самой могущественной страны в мире» привлечет глобальные инвестиции и позволит построить дипломатические и оборонные связи. Кроме того, новый «плацдарм США» на континенте может помочь Вашингтону в обостряющейся торговой войне с Китаем, пишет NYT.
У США, Китая и стран Европы есть военные базы в Джибути. По мнению чиновников Сомалиленда, если американские военные переедут на объект, связанный с международным аэропортом Бербера, американским военным будет удобнее следить за Аденским заливом и йеменскими хуситами.
«Я и мой народ надеемся, что деловое мышление президента Трампа приведет к признанию Сомалиленда», — заявил президент Абдирахман Мохамед Абдуллахи. В январе он написал Трампу письмо, в котором назвал республику союзником США, готовым противостоять Китаю и его растущему влиянию на континенте. «Многие страны, когда им приходится выбирать между США и Китаем, выбирают последнее. Мы последовательно выбирали — и продолжим выбирать — Америку, Тайвань и других свободных, демократических партнеров», — говорилось в послании.
Сомалиленд один из немногих в Африке поддерживает тесные дипломатические связи с Тайванем. Напряженность между Китаем и Сомалилендом обострилась, когда Тайбэй открыл представительство в столице непризнанного государства Харгейсе в 2020 году. Помимо того, Тайвань потратил миллионы долларов на поддержку военной подготовки, сельского хозяйства, медицины и инфраструктуры в Сомалиленде.
«Если бы США признали Сомалиленд, это действительно было бы расценено как серьезная неудача для Китая. Если Сомалиленд пойдет по этому пути, он ввяжется в борьбу с Китаем, из которой никогда не выйдет победителем», — считает Эрик Оландер, основатель сайта China-Global South Project. Помимо того, опасаются опрошенные NYT аналитики, признание Сомалиленда может нарушить стабильность в регионе, привести к активизации террористических группировок, таких как «Аш-Шабаб» (запрещена в России) и создать прецедент для сепаратистских движений на всем континенте.