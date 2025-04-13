Баканов сообщил, что 105 сотрудников «Роскосмоса» погибли или пропали в зоне СВО

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о потерях среди сотрудников корпорации, участвовавших в специальной военной операции (СВО) в качестве добровольцев. Выступая на мероприятии в честь Дня космонавтики, он рассказал, что эти данные подчеркивают значительный вклад работников ракетно-космической отрасли в выполнение боевых задач, а также масштаб понесенных корпорацией потерь. Его слова приводят РИА Новости.
Согласно его данным, 105 человек погибли или пропали без вести, а 342 получили ранения различной степени тяжести. При этом два работника ракетно-космической отрасли были удостоены высшей государственной награды — звания Героя России, а более 400 военнослужащих из числа сотрудников корпорации получили несколько государственных и ведомственных наград.
«Более тысячи наших коллег ушли защищать Родину. К большому сожалению, успехи на фронте даются тяжелой ценой. При выполнении боевых задач получили ранения 342 наших товарища, а 105 коллег навсегда ушли из жизни или пропали без вести», — рассказал глава корпорации.
Глава корпорации отметил подвиг двух сотрудников «Роскосмоса» — Артура Потапова и Сергея Седова, которым было присвоено звание Героев России.
«Мы чтим героев и никогда не забудем их мужество», — заключил Баканов.
Говоря о деятельности корпорации, глава подчеркнул ключевую роль оперативной спутниковой разведки для нужд армии. Он добавил, что подобная информация — помогает сохранить жизни российских военнослужащих. Баканов акцентировал, что корпорация гордится подвигами сотрудников.
В конце 2024 года глава Министерства обороны России Андрей Белоусов сообщил, сколько украинских боевиков погибли, были взяты в плен или получили ранения в начала СВО. Так, по информации российского оборонного ведомства, в ходе боевых действий на курском направлении украинские вооруженные формирования понесли значительные потери, превышающие 41 тыс. человек. Часть из этого числа военнослужащих была взята в плен российскими подразделениями.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о целях СВО. По его словам, успехи специальной военной операции достигаются за счет высокого уровня подготовки и самоотверженности российских военнослужащих.