В конце 2024 года глава Министерства обороны России Андрей Белоусов сообщил, сколько украинских боевиков погибли, были взяты в плен или получили ранения в начала СВО. Так, по информации российского оборонного ведомства, в ходе боевых действий на курском направлении украинские вооруженные формирования понесли значительные потери, превышающие 41 тыс. человек. Часть из этого числа военнослужащих была взята в плен российскими подразделениями.