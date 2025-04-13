Посол Келин рассказал, что США при Трампе не стали союзником России

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что во время президентства Дональда Трампа США так и не стали союзником России, несмотря на внешне более благоприятную риторику. Об этом эксперт рассказал в беседе с BBC.
«Ваш вопрос — о том, возможен ли переход от полного недоверия к согласию за два месяца. Мой ответ будет: нет, у нас слишком много разногласий, но мы работаем над этими разногласиями шаг за шагом в разных областях», — пояснил Келин.
Посол Келин подчеркнул, что американской стороне прекрасно известна принципиальная позиция Москвы по украинскому вопросу. Россия, по его словам, не заинтересована во временном прекращении огня —стратегической целью остается достижение всеобъемлющего урегулирования.
Отвечая на вопрос о готовности к переговорам, дипломат подтвердил серьезность намерений России, но уточнил, что Москва не станет жертвовать содержанием ради создания эффектного медийного образа.
Накануне в Санкт-Петербурге прошли переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Подробнее о том, что обсуждали президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, читайте в материале KP.RU.