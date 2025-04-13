В Британии начали конфисковывать сэндвичи у туристов

В Великобритании вступил в силу запрет на ввоз мяса и молочных продуктов из стран ЕС, из-за чего у туристов на таможне даже начали забирать сэндвичи с ветчиной и сыром. Об этом сообщает издание The Guardian. Ограничения связаны с ростом случаев ящура в Европе.