В Британии начали конфисковывать сэндвичи у туристов

Запрет распространяется на мясо крупного рогатого скота, овец, коз и свиней. Продукты, подлежащие конфискации, будут уничтожены. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч фунтов стерлингов (около 550 тысяч рублей). Исключение составляют детское молоко, лечебное питание и отдельные продукты, содержащиеся в шоколаде, хлебе, тортах, печенье и макаронах.
«Правительство готово пойти на все, чтобы защитить от распространения заболевания своих фермеров», — заявил министр сельского хозяйства Британии Дэниэл Цайхнер.
Ранее в Венгрии допустили, что вспышка ящура могла стать результатом биологической атаки. Об этом заявил глава администрации премьер-министра страны Гергели Гуйяш. Он отметил, что нельзя исключать искусственное происхождение вируса.