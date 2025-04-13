«Вялой» немецкой армии установили срок готовности к войне

Бройер объяснил выбор 2029 года «возможной угрозой» нападения России на страну НАТО. Он подчеркнул, что Германия планирует обучить около 100 тысяч резервистов к концу 2020-х годов. Общая численность немецких войск должна составить 460 тысяч человек, из которых 200 тысяч будут действующими военнослужащими.