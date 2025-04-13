В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием главы Гагаузии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российская сторона для реагирования на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул задействует все имеющиеся дипломатические ресурсы, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Комментируя ситуацию, дипломат указал, что «в самой Молдавии арест главы Гагаузии назвали “предвыборным террором”.
Оппоненты нынешнего руководства в Кишиневе отмечают, что в стране установилась диктатура, обыденными вещами стали произвол правоохранительных органов, репрессии против независимых, прежде всего, русскоязычных СМИ, запугивание и шантаж несогласных с курсом властей.
По словам дипломата, «наиболее сильному прессингу подвергаются политики, выступающие за конструктивные отношения с Россией, к которым относится Евгения Гуцул».
«Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества», — подчеркнул он.
«Указывали на политический характер преследования, которое может привести к эскалации напряженности и дестабилизации региона», — заметил он.
Кроме того, Москва обратилась к генсекретарю ОБСЕ, директору БДИПЧ ОБСЕ и Верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств с требованием отреагировать на действия молдавских властей.
«Усилия на этом направлении будут продолжены», — заверил Полищук.
Главу Гагаузии задержали 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.