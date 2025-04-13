Вулин: Россия не вмешивается во внутренние дела Сербии и уважает ее выбор

Вице-премьер подчеркнул, что ни один российский официальный представитель не пытался влиять на формирование состава сербского правительства или продвигать каких-либо кандидатов. Он высоко оценил такое отношение как проявление уважения к праву Сербии на самостоятельный выбор своего пути развития.