Вулин: Россия не вмешивается во внутренние дела Сербии и уважает ее выбор

Вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости заявил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела страны и всегда относилась к ней как к равноправному партнеру.
Он выразил благодарность российскому правительству и президенту Владимиру Путину за уважение к суверенитету Сербии. По словам Вулина, Москва предоставляет сербскому народу право самостоятельно определять свою политику, не оказывая ни открытого, ни тайного давления.
Вице-премьер подчеркнул, что ни один российский официальный представитель не пытался влиять на формирование состава сербского правительства или продвигать каких-либо кандидатов. Он высоко оценил такое отношение как проявление уважения к праву Сербии на самостоятельный выбор своего пути развития.
«И я благодарен за то уважение, которое вы проявляете к сербскому народу и к нашему праву на выбор», — заключил он.
Ранее Европейский союз ввел персональные санкции против вице-премьера Сербии. Отныне ему запрещен въезд в страны ЕС. По мнению самого политика, таким образом его пытаются заставить замолчать. Однако Вулин намерен дальше продолжить говорить правду.