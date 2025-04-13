В МИД РФ прокомментировали ситуацию с задержанием Гуцул

Дипломат отметил, что в самой Молдове арест Гуцул называют «предвыборным террором». По его словам, оппоненты молдавских властей говорят об установлении диктатуры в стране, где стали обычными произвол правоохранителей, давление на независимые СМИ, особенно русскоязычные, а также запугивание несогласных с курсом властей.