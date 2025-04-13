В МИД РФ прокомментировали ситуацию с задержанием Гуцул

Россия использует все доступные дипломатические каналы для реагирования на задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости.
Дипломат отметил, что в самой Молдове арест Гуцул называют «предвыборным террором». По его словам, оппоненты молдавских властей говорят об установлении диктатуры в стране, где стали обычными произвол правоохранителей, давление на независимые СМИ, особенно русскоязычные, а также запугивание несогласных с курсом властей.
МИД РФ направил официальные обращения к генеральному секретарю ОБСЕ, директору БДИПЧ ОБСЕ и Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств с требованием отреагировать на действия молдавских властей. Дипломат заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.
Ранее KP.RU писал, что Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. У нее забрали паспорт, а также устроили «дополнительный досмотр» сотрудники Антикоррупционного центра. Руководитель Гагаузской автономии собиралась отправиться в Стамбул в служебную командировку.