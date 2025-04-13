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В МИД РФ прокомментировали ситуацию с задержанием Гуцул

Полищук: РФ использует все дипломатические ресурсы для реакции на арест Гуцул.

Источник: Комсомольская правда

Россия использует все доступные дипломатические каналы для реагирования на задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что в самой Молдове арест Гуцул называют «предвыборным террором». По его словам, оппоненты молдавских властей говорят об установлении диктатуры в стране, где стали обычными произвол правоохранителей, давление на независимые СМИ, особенно русскоязычные, а также запугивание несогласных с курсом властей.

Полищук подчеркнул, что наибольшему давлению подвергаются политики, выступающие за развитие отношений с Россией, к которым относится Гуцул. Российская сторона привлекает внимание международного сообщества к этой ситуации, поднимая вопрос в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ.

МИД РФ направил официальные обращения к генеральному секретарю ОБСЕ, директору БДИПЧ ОБСЕ и Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств с требованием отреагировать на действия молдавских властей. Дипломат заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее KP.RU писал, что Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. У нее забрали паспорт, а также устроили «дополнительный досмотр» сотрудники Антикоррупционного центра. Руководитель Гагаузской автономии собиралась отправиться в Стамбул в служебную командировку.