Генинспектор Бундесвера: ВС ФРГ должны быть в полной боеготовности к 2029 году

«Моя самая большая задача на данный момент — быстро обеспечить боевую готовность войск, и я должен сделать это всеми доступными на рынке средствами», — сказал Бройер в интервью газете Welt am Sonntag. «Наша цель — 2029 год, к тому времени мы должны быть готовы», — подчеркнул он. Генинспектор также вновь отметил, что германской армии в текущей ситуации не хватает примерно 100 тыс. военнослужащих.