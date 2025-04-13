Генинспектор Бундесвера: ВС ФРГ должны быть в полной боеготовности к 2029 году

БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Карстен Бройер заявил, что войска должны достигнуть состояния полной боеготовности к 2029 году.
«Моя самая большая задача на данный момент — быстро обеспечить боевую готовность войск, и я должен сделать это всеми доступными на рынке средствами», — сказал Бройер в интервью газете Welt am Sonntag. «Наша цель — 2029 год, к тому времени мы должны быть готовы», — подчеркнул он. Генинспектор также вновь отметил, что германской армии в текущей ситуации не хватает примерно 100 тыс. военнослужащих.
Бройер пояснил, что целью по-прежнему остается увеличить численность Бундесвера до порядка 200 тыс. действующих военных. По его словам, сейчас сформирован постоянный резерв численностью 60 тыс. человек. «И я ожидаю, что из 800 тыс. бывших военных, вышедших в отставку за эти годы, прибудут еще 100 тыс. резервистов. Таким образом, остается пробел в 100 тыс. человек, который нам необходимо заполнить», — констатировал он.
Необходимость приведения ВС ФРГ в состояние полной боеготовности к 2029 году Бройер обосновал угрозой, которая якобы исходит от России. Политики и военные западных стран, включая Германию, в последнее время регулярно заявляют, что считают возможным нападение РФ на территорию НАТО. Российская сторона неоднократно отвергала подобные утверждения. Президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководством мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума заявлял, что утверждения коллективного Запада о готовности России напасть на страны НАТО — чушь, «бред собачий».