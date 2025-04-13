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Лукашенко назвал войска ПВО залогом мирного будущего

Белорусская армия оснащена новейшими российскими системами противовоздушной обороны, а также собственными разработками.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военных и ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе главы государства.

По его словам, воины противовоздушной обороны внесли огромный вклад в освобождение советского народа на фашистско-немецких захватчиков. Поэтому их подвиг в год 80-летия победы в Великой Отечественной войны в Беларуси чтят с особенным чувством.

Белорусский лидер считает, что современное поколение военнослужащих армии республики помнит, чтит и преумножает традиции победителей.

Александр Лукашенко выразил благодарность всем, кто в первые годы независимости создавал современные войска ПВО, а также военных, которые и в будни, и в праздники несут боевую вахту.

«Войска противовоздушной обороны Республики Беларусь — это надежный щит Отечества, залог мирного будущего страны, а каждый из вас — пример верности долгу и присяге. Убежден, так будет и впредь», — особо отметил он.

В завершение белорусский лидер пожелал всем военным и ветеранам крепкого здоровья и счастья, а также успехов в их ратном труде.