Политтехнолог сравнил план Келлога по Украине с инициативой Орбана

По словам политтехнолога, в плане Келлога украинское руководство должно контролировать условное «левобережье». Оно практически соответствует демилитаризованной зоне в плане премьер-министра Венгрии, но последний включил в эти территории еще и столицу. Более того, Орбан не предлагал размещать в зоне конфликта британских и французских миротворцев.