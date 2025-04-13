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ВСУ выпустили по Ростовской и Белгородской областям 13 БПЛА. Военная операция, день 1145-й

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Дроны атаковали Ростовскую и Белгородскую области. ВСУ прикладывают все усилия для удержания курского Горналя, в том числе используют разные виды БПЛА, рассказали в российской группировке войск Север . Там отметили круглосуточное применение гексакоптеров Баба-Яга . Газета.Ru ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:30 В мире понимают, что конфликт на Украине должен завершиться «на справедливых условиях», заявил глава МИД страны Андрей Сибига.

08:22 Более 500 бойцов ВСУ, включая иностранного наемника, сдались в плен в Курской области, сообщил ТАСС.

08:15.

08:10 ВСУ бросают все силы на удержание курского Горналя, рассказали РИА Новости в российской группировке войск «Север».

«Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», — объяснили военные.

Они отметили, что ВСУ начали круглосуточно применять гексакоптеры «Баба-Яга». Ранее их использовали только ночами.

08:05 ⚡️ Минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Россию 13 беспилотниками, 12 аппаратов уничтожили в Ростовской области и один — в Белгородской, сообщили в Минобороны.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1145-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.