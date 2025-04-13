ВСУ выпустили по Ростовской и Белгородской областям 13 БПЛА. Военная операция, день 1145-й

08:30 В мире понимают, что конфликт на Украине должен завершиться «на справедливых условиях», заявил глава МИД страны Андрей Сибига.
08:22 Более 500 бойцов ВСУ, включая иностранного наемника, сдались в плен в Курской области, сообщил ТАСС.
08:15.
08:10 ВСУ бросают все силы на удержание курского Горналя, рассказали РИА Новости в российской группировке войск «Север».
«Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», — объяснили военные.
Они отметили, что ВСУ начали круглосуточно применять гексакоптеры «Баба-Яга». Ранее их использовали только ночами.
08:05 ⚡️ Минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Россию 13 беспилотниками, 12 аппаратов уничтожили в Ростовской области и один — в Белгородской, сообщили в Минобороны.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1145-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.