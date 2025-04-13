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Малайзия планирует инвестировать в «зеленую» энергетику Узбекистана

Стороны рассмотрели проекты по строительству малых гидроэлектростанций на реках и каналах, а также крупных гидроэнергетических сооружений.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Ведущий производитель энергии Малайзии намерен инвестировать в «зеленую» энергетику Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Узбекистан и Малайзия обсуждают развитие паломнического туризма в республике.

Перспективы взаимодействия обсудили посол Узбекистана Каромиддин Гадоев и главный исполнительный директор малазийской компании «Malakoff Corporation Berhad» Анвар Шахрин Абдул Ажиб.

Речь шла о потенциале гидроэнергетики. в Узбекистане.

«Рассмотрены проекты по строительству малых гидроэлектростанций на реках и каналах, а также крупных гидроэнергетических сооружений», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Анвар Шахрин Абдул Ажиб, сообщил, что возглавляемая им компания занимается производством электроэнергии, опреснением воды, эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также управлением отходами. Он выразил готовность изучить возможности сотрудничества, включив посещение Узбекистана в планы компании на этот год.