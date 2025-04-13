Малайзия планирует инвестировать в «зеленую» энергетику Узбекистана

В свою очередь, Анвар Шахрин Абдул Ажиб, сообщил, что возглавляемая им компания занимается производством электроэнергии, опреснением воды, эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также управлением отходами. Он выразил готовность изучить возможности сотрудничества, включив посещение Узбекистана в планы компании на этот год.