Малайзия планирует инвестировать в «зеленую» энергетику Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Ведущий производитель энергии Малайзии намерен инвестировать в «зеленую» энергетику Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».
Узбекистан и Малайзия обсуждают развитие паломнического туризма в республике.
Перспективы взаимодействия обсудили посол Узбекистана Каромиддин Гадоев и главный исполнительный директор малазийской компании «Malakoff Corporation Berhad» Анвар Шахрин Абдул Ажиб.
Речь шла о потенциале гидроэнергетики. в Узбекистане.
«Рассмотрены проекты по строительству малых гидроэлектростанций на реках и каналах, а также крупных гидроэнергетических сооружений», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Анвар Шахрин Абдул Ажиб, сообщил, что возглавляемая им компания занимается производством электроэнергии, опреснением воды, эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также управлением отходами. Он выразил готовность изучить возможности сотрудничества, включив посещение Узбекистана в планы компании на этот год.